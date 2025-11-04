ADDICTIONS ? PARLONS-EN… Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

ADDICTIONS ? PARLONS-EN…

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-04 13:30:00

fin : 2025-11-04 15:00:00

2025-11-04

L’addiction : une dépendance créant un désir compulsif de consommer une substance, ou de pratiquer une activité… mais encore ?

Philippe LEVASSOR, médecin addictologue, pourra répondre aux questions que vous vous posez sur les addictions, vous renseigner sur les adresses utiles, vous orienter vers les dispositifs locaux de prise en charge…

L’entrée est gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

