ADDIS BLACK MAMBA LE TAQUIN Toulouse
ADDIS BLACK MAMBA LE TAQUIN Toulouse samedi 29 novembre 2025.
ADDIS BLACK MAMBA
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Depuis maintenant 10 ans, la formation Addis Black Mamba conjugue les grooves dans son univers pétillant aux couleurs afrobeat, ethiojazz, jazz actuel jusqu’au rock.
Résolument afrofunk, le collectif de 7 musiciens repart en tournée avec un tout nouveau set live agité, coiffé de chants cosmopolites, de pulsions funky et d’improvisations jubilatoires. 7 .
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
For 10 years now, Addis Black Mamba have been combining grooves in their sparkling universe of afrobeat, ethiojazz, modern jazz and rock.
German :
Seit nunmehr 10 Jahren vereint die Formation Addis Black Mamba die Grooves in ihrem prickelnden Universum mit den Farben Afrobeat, Ethiojazz, aktuellem Jazz bis hin zum Rock.
Italiano :
Da 10 anni gli Addis Black Mamba combinano groove nel loro scintillante mondo di afrobeat, ethiojazz, jazz contemporaneo e rock.
Espanol :
Desde hace 10 años, Addis Black Mamba combina grooves en su chispeante mundo de afrobeat, ethiojazz, jazz contemporáneo y rock.
L’événement ADDIS BLACK MAMBA Toulouse a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE