ADDISON RAE – L’OLYMPIA Paris

ADDISON RAE Début : 2025-09-02 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : ADDISON RAE4 places par commande Icône montante de la scène pop internationale, Addison Rae annonce sa première tournée mondiale et sera sur la scène mythique de l’Olympia à Paris pour un concert unique le 2 septembre prochain ! En l’espace de quelques mois, Addison Rae s’est imposée comme l’un des talents les plus prometteurs de la pop contemporaine. Révélée au grand public avec son premier album “Addison”, sorti le 6 juin via Columbia Records, la jeune artiste a immédiatement conquis critiques et fans. L’Associated Press l’a proclamée comme « une nouvelle puissance de la pop », tandis que Billboard a affirmé que cet album « confirme son statut de star ».La sortie très attendue de ”Addison” faisait suite au succès retentissant de son premier single, “Diet Pepsi”, dévoilé en août 2024. Ce tube estival entêtant lui a offert son entrée dans le prestigieux classement Billboard Hot 100. Réalisé par Sean Price Williams sous la direction créative de Mel Ottenberg, le clip a marqué le début d’une série de singles aussi ambitieux que remarqués. “Aquamarine”, aux sonorités envoûtantes et accompagné d’un clip tourné à Paris, a renforcé sa présence sur la scène internationale. Puis est venu “High Fashion”, salué par le magazine PAPER comme « hypnotique et euphorique », avant que “Headphones On” — également classé au Billboard — et le cinématographique “Fame is a Gun” n’achèvent d’imposer Addison comme l’une des voix les plus captivantes de sa génération. Harper’s Bazaar ne s’y est pas trompé, affirmant : « la prochaine grande star de la pop est née ».Mais Addison Rae ne se limite pas à la musique. Actrice accomplie, elle sera prochainement à l’affiche du film hybride Animal Friends, produit par Legendary, aux côtés de Ryan Reynolds, Jason Momoa, Dan Levy et Aubrey Plaza. Elle a également marqué les esprits dans le thriller horrifique Thanksgiving de Eli Roth, succès en salles et numéro 1 sur Netflix. En 2021, elle tenait le rôle principal du remake inversé du classique She’s All That, intitulé He’s All That, qui s’est classé n°1 sur Netflix dans 80 pays.Véritable phénomène digital, Addison cumule aujourd’hui plus de 88 millions d’abonnés sur TikTok et 34 millions sur Instagram. De la scène musicale aux plateaux de tournage, elle incarne une nouvelle génération d’artistes, connectée, ambitieuse, et résolument en route vers les sommets.

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75