ADÉ + AGNÆS en première partie Saint-Quentin

ADÉ + AGNÆS en première partie Saint-Quentin jeudi 20 novembre 2025.

ADÉ + AGNÆS en première partie

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Dans le cadre du Festival Haute Fréquence Adé en concert à la Manufacture de Saint-Quentin

Avec en première partie l’artiste AGNÆS

Adé vient tout juste de sortir son premier album d’obédience country-folk, Et alors ? , quand elle laisse échapper, dans la presse, penser d’ores et déjà à la suite. Celle qu’on avait découvert l’âme survoltée au sein du groupe Thérapie Taxi se trouve rapidement trop à l’étroit dans la formule qu’elle s’est choisie pour exister en solo. Ce premier chapitre n’est qu’une des facettes de sa personnalité musicale. Ainsi, elle dégoupille sur son deuxième album Inside Out Mvmt un rock intense et abrasif, chaque morceau ne demandant qu’à imploser.

Adé a écrit la plupart de ses nouvelles chansons dans le tour bus et tenu à enregistrer son nouvel album avec ses quatre musiciens.

Son nouvel album, elle choisit de l’intituler Inside Out Mvmt , en anglais une expression inventée de toutes pièces pour coller au plus près de son ambition. La chanteuse apparaît dans toute sa puissante vulnérabilité, en hypersensible empathique refoulée, submergée. Elle a cette nouvelle voix, décomplexée, haute et saturée, projetée de l’intérieur vers l’extérieur avec assurance dans un jeu de textures gonflé aux faux amplis de guitare.

Lieu: La Manufacture

Billetterie au lien plus bas. 0 .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

As part of the Festival Haute Fréquence Adé in concert at La Manufacture, Saint-Quentin

With opening act AGNÆS

German :

Im Rahmen des Festivals Haute Fréquence Adé in einem Konzert in der Manufacture in Saint-Quentin

Mit der Künstlerin AGNÆS als Vorgruppe

Italiano :

Nell’ambito del Festival Haute Fréquence Adé in concerto alla Manufacture di Saint-Quentin

Con l’opening act AGNÆS

Espanol :

En el marco del Festival Haute Fréquence Adé en concierto en la Manufacture de Saint-Quentin

Con el telonero AGNÆS

L’événement ADÉ + AGNÆS en première partie Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme