ADE – CABARET VAUBAN Brest

ADE Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

DIOGÈNE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC UNI-T PRÉSENTE : ADEADEAprès l’aventure intense Thérapie Taxi, Adé s’est assumée en solo avec un premier album, « Et alors ? », mêlant pop luxuriante et country futuriste. Elle est maintenant attendue pour un second chapitre et un nouvel album, « Inside Out Mvmt », plus rock et intense, de l’aplomb au milieu de ses zones de turbulences, un album conçu pour le live, prêt à enflammer la scène. Car Adé ne s’interdit rien, multiplie les crossovers, du rock bruitiste d’un Sonic Youth aux affinités garage house d’un Fred Again.., en passant par la scène hardcore contemporaine des Turnstile et autres Drug Church, tout ça avec une cohérence incroyable. Pour les saturations électro, Demon V, s’est invité dans le studio, avec sa techno aux résonances dark wave tandis que Adé continue à briller autant en anglais qu’en français, défiant toutes les contingences qui voudraient la voir continuer de chanter exclusivement dans sa langue maternelle. Adé a gagné en confiance. Et elle le crie à la face du monde. Nous étions une arméeNous étions une armée est un duo musical français inclassable, oscillant entre spoken word, post-rock et électronique. Ils se démarquent par une approche radicale et indépendante, produisant eux-mêmes leur musique et leurs visuels, tout en signant pour le live avec Décibels Productions. Malgré leur présence dans des squats et des bars alternatifs, ils ont également assuré les premières parties d’artistes majeurs comme Feu! Chatterton et Benjamin Biolay.Leur premier EP, Depuis toujours, j’ai l’impression que ma vie est sur le point de commencer, réalisé dans un village bourguignon, s’ancre dans une esthétique sombre et introspective. Leur musique, influencée par Thom Yorke, Mogwaï et Nick Cave, mêle guitares mélancoliques et électronique minimaliste, avec une voix parlée qui cherche à briser les frontières entre l’art et la vie.Marqués par une dualité entre mélancolie et résilience, leurs textes, poétiques et imagés, s’inspirent d’artistes comme Bashung et Kae Tempest. Sur scène, leur intensité dramatique, proche du théâtre, évoque Antonin Artaud, transformant chaque concert en une expérience immersive et viscérale.

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29