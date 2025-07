Adé + Ineige Tours

Adé + Ineige Tours vendredi 28 novembre 2025.

Adé + Ineige

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 23:30:00

2025-11-28

Adé revient en live avec Inside Out Mvmt, un nouvel album intense, hybride et explosif. Exit la douceur country de ses débuts solo l’ex-Therapie Taxi assume un rock abrasif, traversé de techno, d’électro dark et de fulgurances pop, pensé pour la scène.

En ouverture, la pop habitée d’Ineige embarque vers une autre galaxie. Planète voisine de Klô Pelgag dans la constellation Björk, le groupe tourangeau emmené par Inès Es Sarhir dévoile Les Yeux Fixés sur le Soleil, un premier album aux allures de séisme poétique. Entre tensions organiques et vertiges électroniques, leur musique invite autant à la tra .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Adé returns live with Inside Out Mvmt, an intense, hybrid and explosive new album. Gone is the country sweetness of her solo debut: the ex-Therapie Taxi takes on an abrasive rock sound, shot through with techno, dark electro and flashes of pop, designed for the stage.

Adé kehrt mit Inside Out Mvmt, einem intensiven, hybriden und explosiven neuen Album, auf die Bühne zurück. Die Ex-Therapie Taxi hat die Country-Sanftheit ihrer Solo-Debüts hinter sich gelassen: Adé hat sich für einen abrasiven Rock entschieden, der von Techno, Dark Electro und Pop-Blitzen durchzogen und für die Bühne konzipiert ist.

Adé torna dal vivo con Inside Out Mvmt, un nuovo album intenso, ibrido ed esplosivo. Sparita la dolcezza country del suo debutto da solista, l’ex-Therapie Taxi ha assunto un suono rock abrasivo, attraversato da techno, dark electro e sprazzi di pop, pensato per il palcoscenico.

Adé vuelve en directo con Inside Out Mvmt, un nuevo álbum intenso, híbrido y explosivo. Atrás queda la dulzura country de su debut en solitario: la ex-Therapie Taxi ha adoptado un sonido rock abrasivo, atravesado de techno, electro oscuro y destellos de pop, diseñado para el escenario.

L’événement Adé + Ineige Tours a été mis à jour le 2025-07-26 par ADT 37