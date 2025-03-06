ADÉ – LA RAYONNE Villeurbanne

ADÉ Début : 2026-02-27 à 19:30. Tarif : – euros.

La SAS (L-R-21-3557/L-R-21-3559) en accord avec Uni-t présente ADÉAdé signe un virage rock intense avec Inside Out Mvmt, un album brut, hybride et taillé pour le live. Elle y affirme sa liberté artistique, mélangeant genres et langues, tout en déconstruisant les attentes autour de son image. C’est un cri de vérité, puissant et vulnérable, porté par une urgence sincère de se révéler.Réservation pour les personnes en situation de handicap :billetterie.lasas@gmail.com

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69