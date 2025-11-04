Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ADECCO Onsite recrute pour Ampère Cléon (Renault) Agence ELBEUF Elbeuf mardi 4 novembre 2025.

ADECCO Onsite recrute pour Ampère Cléon (Renault) Mardi 4 novembre, 10h00 Agence ELBEUF Seine-Maritime

ADECCO ONSITE recrute pour Ampère Cléon (Renault) et vient vous rencontrer dans l'espace d'accueil de l'agence France Travail d'Elbeuf. Entretiens individuels sans rendez-vous (merci de venir avec votre CV): -des Agents de productions h/f : débutant/es accepté/es, tous profils intéressés par l'industrie. -des Conducteurs de lignes h/f : être titulaire d'un BAC PRO PLP ou PSPA ou ELEEC ou ELECTROTECHNIQUE ou MEI ou MSMA -des Caristes avec caces 2B-3 h/f en cours de validité

ADECCO ONSITE recrute pour Ampère Cléon (Renault) et vient vous rencontrer dans l’espace d’accueil de l’agence France Travail d’Elbeuf. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution