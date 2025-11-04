ADECCO Onsite recrute pour Ampère Cléon (Renault) Agence ELBEUF Elbeuf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T10:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T10:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

ADECCO ONSITE recrute pour Ampère Cléon (Renault) et vient vous rencontrer dans l’espace d’accueil de l’agence France Travail d’Elbeuf. Entretiens individuels sans rendez-vous (merci de venir avec votre CV): -des Agents de productions h/f : débutant/es accepté/es, tous profils intéressés par l’industrie. -des Conducteurs de lignes h/f : être titulaire d’un BAC PRO PLP ou PSPA ou ELEEC ou ELECTROTECHNIQUE ou MEI ou MSMA -des Caristes avec caces 2B-3 h/f en cours de validité **ATTENTION : Ne pas a

ADECCO ONSITE recrute pour Ampère Cléon (Renault) et vient vous rencontrer dans l’espace d’accueil de l’agence France Travail d’Elbeuf. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution