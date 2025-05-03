ADEL FUGAZI DANS PAUSE – Adel fugazi – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg
ADEL FUGAZI DANS PAUSE – Adel fugazi – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg samedi 17 janvier 2026.
ADEL FUGAZI DANS PAUSE – Adel fugazi Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.
Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur. En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien ! Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! Adel est prêt à vous accueillir dans son univers. Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67