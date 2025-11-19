ADEL FUGAZI – ESPACE JULIEN Marseille

ADEL FUGAZI Début : 2026-03-22 à 19:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS EN ACCORD AVEC LA TINY TEAM PRESENTE : ADEL FUGAZIDans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause.Une pause à tout ce brouhaha extérieur.En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien !Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy.Adel est prêt à vous accueillir dans son univers.Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?Durée : 1hDe et avec Adel Fugazi

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13