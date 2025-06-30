ADEL FUGAZI – LE SCENACLE Besancon

ADEL FUGAZI Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : ADEL FUGAZIADEL FUGAZIAprès avoir fait ses preuves au Festival de Montreux et dans la Troupe du Jamel Comedy Club,Adel Fugazi sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale deComedy Class avec Éric et Ramzy. Adel est prêt à vous accueillir dans son univers. Dans cespectacle mêlant absurde et originalité, il vous offre une pause. En abordant des sujets légers etuniversels, il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendanceactuelle. Et ça fait du bien !Samedi 24 janvier, 20h – Le ScènacleRESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25