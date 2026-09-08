ADEL FUGAZI LE TEMPS D’UNE PAUSE Argelès-sur-Mer
samedi 3 avril 2027 · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Argelès-sur-Mer
ADEL FUGAZI LE TEMPS D’UNE PAUSE
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03 22:00:00
Date(s) :
2027-04-03
Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur.
En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre courant de la tendance actuelle…
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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
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English :
In this show—a blend of absurdity and originality—Adel offers you a break. A break from all the outside commotion.
By tackling lighthearted and universal topics, he offers us a fresh perspective—one that goes a bit against the current trend…
L’événement ADEL FUGAZI LE TEMPS D’UNE PAUSE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER
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