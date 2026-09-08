Informations pratiques

Argelès-sur-Mer

ADEL FUGAZI LE TEMPS D’UNE PAUSE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03 22:00:00

Date(s) :

2027-04-03

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur.

En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre courant de la tendance actuelle…

.

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this show—a blend of absurdity and originality—Adel offers you a break. A break from all the outside commotion.

By tackling lighthearted and universal topics, he offers us a fresh perspective—one that goes a bit against the current trend…

L’événement ADEL FUGAZI LE TEMPS D’UNE PAUSE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER