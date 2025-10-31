Adel Fugazi Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Adel Fugazi

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 19h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-22 19:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Adel est prêt à vous accueillir dans son univers. Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause.

Une pause à tout ce brouhaha extérieur.





En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien !







Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Adel is ready to welcome you into his world. But are you ready to enter?

German :

Adel ist bereit, Sie in seiner Welt willkommen zu heißen. Aber sind Sie bereit, sie zu betreten?

Italiano :

Adel è pronto ad accogliervi nel suo mondo. Ma voi siete pronti a entrare?

Espanol :

Adel está listo para darte la bienvenida a su mundo. Pero, ¿estás preparado para entrar?

L’événement Adel Fugazi Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-31 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille