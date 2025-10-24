Adel Fugazi Pause | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : Vendredi 2025-10-24 20:30:00
2025-10-24
Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
In this show that blends the absurd with originality, Adel offers you a break. A break from the hubbub outside.
German :
In dieser Show, die Absurdität und Originalität miteinander verbindet, bietet Adel Ihnen eine Pause an. Eine Pause von all dem Trubel draußen.
Italiano :
In questo spettacolo che unisce l’assurdo all’originalità, Adel vi offre una pausa. Una pausa da tutto il trambusto che c’è fuori.
Espanol :
En este espectáculo que combina lo absurdo con la originalidad, Adel le ofrece un respiro. Un descanso de todo el ajetreo del exterior.
