Adel Fugazi Pause | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Adel Fugazi Pause | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-24

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

In this show that blends the absurd with originality, Adel offers you a break. A break from the hubbub outside.

German :

In dieser Show, die Absurdität und Originalität miteinander verbindet, bietet Adel Ihnen eine Pause an. Eine Pause von all dem Trubel draußen.

Italiano :

In questo spettacolo che unisce l’assurdo all’originalità, Adel vi offre una pausa. Una pausa da tutto il trambusto che c’è fuori.

Espanol :

En este espectáculo que combina lo absurdo con la originalidad, Adel le ofrece un respiro. Un descanso de todo el ajetreo del exterior.

