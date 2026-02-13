ADEL FUGAZI, Théâtre Trianon, Bordeaux

ADEL FUGAZI Mercredi 18 mars, 20h30 Théâtre Trianon Gironde

27 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:30:00+01:00

En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien !

Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy.

Adel est prêt à vous accueillir dans son univers.

Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?

Durée : 1h

Théâtre Trianon 6 Rue Franklin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/adel-fugazi-8/2100657 »}]

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur. HUMOUR FESTIVAL