ADEL FUGAZI, Théâtre Trianon, Bordeaux
ADEL FUGAZI, Théâtre Trianon, Bordeaux mercredi 18 mars 2026.
ADEL FUGAZI Mercredi 18 mars, 20h30 Théâtre Trianon Gironde
27 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:30:00+01:00
En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien !
Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy.
Adel est prêt à vous accueillir dans son univers.
Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?
Durée : 1h
Théâtre Trianon 6 Rue Franklin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/adel-fugazi-8/2100657 »}]
Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur. HUMOUR FESTIVAL