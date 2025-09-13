Adelante ! Soirée deux spectacle Foix, halle aux grains Foix

Entrée libre

Début : 2025-09-13T19:00:00 – 2025-09-13T19:50:00

Fin : 2025-09-13T19:00:00 – 2025-09-13T19:50:00

Adelante !

Ce lancement de saison célèbre la fraternité entre Pyrénéens d’ici et d’ailleurs. La compagnie de danse basque Larrua, avec le spectacle Idi Begi, partagera une scène éphémère, dans l’espace public, avec Pierre Rigal et les jeunes de l’académie Fratellini avec le spectacle Fraternel·le, à Foix et au Mas d’Azil.

Foix, halle aux grains halle aux grains foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie

« Fraternel·le » de Pierre Rigal, L’Académie Fratellini, « Idi Begi » de Proyecto Larrua cirque danse