Adelante ! Soirée deux spectacle Mas d’Azil, place du champ de Mars Le Mas-d’Azil

Adelante ! Soirée deux spectacle Dimanche 14 septembre, 17h00 Mas d’Azil, place du champ de Mars Ariège

Entrée libre

Début : 2025-09-14T17:00:00 – 2025-09-14T17:50:00

Fin : 2025-09-14T17:00:00 – 2025-09-14T17:50:00

Adelante !

Ce lancement de saison célèbre la fraternité entre Pyrénéens d’ici et d’ailleurs. La compagnie de danse basque Larrua, avec le spectacle Idi Begi, partagera une scène éphémère, dans l’espace public, avec Pierre Rigal et les jeunes de l’académie Fratellini avec le spectacle Fraternel·le, à Foix et au Mas d’Azil.

Mas d’Azil, place du champ de Mars place du champ de mars mas d’azil Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/temps_forts/adelante/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}] [{« link »: « https://www.lestive.com/evenement/idi-begi/ »}, {« link »: « https://www.lestive.com/evenement/fraternel%c2%b7le/ »}, {« link »: « https://www.lestive.com/temps_forts/adelante/ »}]

« Fraternel·le » de Pierre Rigal, L’Académie Fratellini, « Idi Begi » de Proyecto Larrua cirque danse