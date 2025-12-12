ADELE BARBERS – LA NOUVELLE SEINE Paris

ADELE BARBERS Début : 2026-01-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Adèle BARBERS dans Malàdroite. D’Alain Juppé à Gad Elmaleh il y a un monde ?Pas pour Adèle Barbers.Après 8 ans en politique, 5 en diplomatie, et 1 crise existentielle, elle change de cap : elle aurait pu devenir coach, elle a choisi comique. Des Ors de la République aux Planches et à l’intermittence, Adèle navigue entre autodérision, observation sociale et satire politique.Dans « malàdroite » elle aborde une pluralité de sujets; actualité, écologie, féminisme… tout y passe, sans oublier quelques révélations savoureuses sur les coulisses du pouvoir. Un spectacle corrosif, intelligent et délicieusement provocateur.

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75