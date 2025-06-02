ADÈLE & ROBIN, COBALT, DAYSY – LE CARGO Caen

ADÈLE & ROBIN, COBALT, DAYSY Début : 2026-02-04 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON, LE PÉRISCOPE & PLAY TWO LIVE PRÉSENTENT : ADÈLE & ROBIN, COBALT, DAYSYTrois univers. Une même énergie. Une génération qui s’affirme.FRAÎCHE POP, c’est le point de rencontre de trois projets singuliers portés par COBALT, DAYSY et ADÈLE & ROBIN – tous issus du vivier créatif de Duchess Production, label défricheur où l’on retrouve aussi Pierre Garnier et Joseph Kamel.À travers leurs voix, leurs textures sonores et leurs récits intimes, ces jeunes artistes bousculent la pop française avec fraîcheur et audace.FRAÎCHE POP n’est pas un simple plateau : c’est une invitation à découvrir ceux qui feront la pop de demain – sensible, hybride, affranchie.

LE CARGO 9 Cours Caffarelli 14000 Caen 14