Adele Yon Martin Mongin Roxana Hashemi La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Adele Yon Martin Mongin Roxana Hashemi

Lundi 29 septembre 2025 à partir de 19h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans la même soirée Adèle Yon Mon vrai nom est Elisabeth, Le livre des comptes, Martin Mongin et L’anniversaire de toutes les choses, Roxana Hashemi.

Adèle Yon Mon vrai nom est Elisabeth









Les enfants d’Elisabeth ne parlent jamais de leur mère entre eux et ils n’en parlent pas à leurs enfants qui n’en parlent pas à leurs petits-enfants.









Une chercheuse craignant de devenir folle mène une enquête pour tenter de rompre le silence qui entoure la maladie de son arrière-grand-mère Elisabeth, dite Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950. La narratrice ne dispose, sur cette femme morte avant sa naissance, que de quelques légendes familiales dont les récits fluctuent. Une vieille dame coquette qui aimait nager, bonnet de bain en caoutchouc et saut façon grenouille, dans la piscine de la propriété de vacances. Une grand-mère avec une cavité de chaque côté du front qui accusait son petit-fils de la regarder nue à travers les murs. Une maison qui prend feu. Des grossesses non désirées. C’est à peu près tout.







Née en 1994 à Paris, Adèle Yon enquête, écrit et cuisine. Normalienne, chercheuse en études cinématographiques, c’est à l’occasion de sa thèse au sein du laboratoire de recherche-création SACRe qu’elle se lance dans l’écriture. Parallèlement, elle travaille à Paris et dans la Sarthe comme cheffe de cuisine.















Martin Mongin Le livre des comptes





Et si un livre pouvait tout faire basculer ?







Versailles. Le président de la République reçoit ministres, patrons et investisseurs afin de présenter ses nouvelles dispositions visant à exterminer le droit du travail. Mais voilà que la publication du mystérieux Livre des comptes menacerait de renverser le pouvoir en place. Vite, il faut retrouver l’ouvrage avant qu’il ne paraisse. Roman de l’utopie et réflexion sur la vérité, Le Livre des comptes mêle joyeusement science-fiction, fantastique, satire politique, récit picaresque ou conte oriental, faisant s’entrechoquer, des mondes qui n’auraient jamais dû se croiser.









Martin Mongin est né en 1979, il a été professeur de philosophie jusqu’en 2019 et a signé des articles dans des revues (notamment Le Monde diplomatique) et publié des textes d’intervention (essais, satires, pamphlets) sous des noms d’emprunt, notamment aux éditions Pontcerq. Francis Rissin, son premier roman, a remporté plusieurs prix de la rentrée littéraire 2019 (Prix de Flore, Prix Wepler), dont le prix Effractions/SGDL 2020. Parallèlement à son activité de romancier, il collabore aujourd’hui avec des compagnies de théâtre (l’Atelier des possibles, l’École parallèle imaginaire). En janvier 2022 paraît son deuxième roman Le Chomor (Manuel des joueurs) et en janvier 2025 avec Le Livre des comptes.











Roxana Hashemi L’anniversaire de toutes les choses











Les humains étincelaient d’anticipation



le tram n’avait fait aucun arrêt

il traversait la ville seul

tu chantonnais ma note sous la douche



tout le monde s’était repassé les cheveux



ou les crânes



c’était le début d’une journée adéquate





Roxana Hashemi est iranienne et allemande et vit et travaille à Marseille. Elle co-dirige la revue Muscle avec Laura Vazquez, elle écrit et traduit depuis l’anglais et l’allemand. Elle travaille également à La Marelle, lieu de résidences d’écrivains à Marseille. On peut trouver quelques-uns de ses textes dans les revues BoXoN, Remue.net, et dans le dernier numéro de la revue Nioques. Son premier livre, L’anniversaire de toutes les choses, a paru en 2024 aux éditions NOUS. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In the same evening: Adèle Yon Mon vrai nom est Elisabeth, Le livre des comptes, Martin Mongin and L’anniversaire de toutes les choses, Roxana Hashemi.

German :

Am selben Abend: Adele Yon Mein richtiger Name ist Elisabeth, Das Buch der Konten, Martin Mongin und Der Geburtstag aller Dinge, Roxana Hashemi.

Italiano :

Nella stessa serata: Adèle Yon Mon vrai nom est Elisabeth, Le livre des comptes, Martin Mongin e L’anniversaire de toutes les choses, Roxana Hashemi.

Espanol :

En la misma velada: Adèle Yon Mon vrai nom est Elisabeth, Le livre des comptes, Martin Mongin y L’anniversaire de toutes les choses, Roxana Hashemi.

