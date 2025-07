Adeline Kastendeuch en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Adeline Kastendeuch en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 19 juillet 2025.

Adeline Kastendeuch en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 09:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

2025-07-19

Auteure du « Grimoire des 4 saisons », Adeline Kastendeuch est en dédicace à la Maison de la Presse.Tout public

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

English :

Author of « Grimoire des 4 saisons », Adeline Kastendeuch is signing her book at Maison de la Presse.

German :

Adeline Kastendeuch, Autorin des « Grimoire des 4 saisons », signiert im Maison de la Presse.

Italiano :

Adeline Kastendeuch, autrice di « Grimoire des 4 saisons », firma il suo libro alla Maison de la Presse.

Espanol :

Adeline Kastendeuch, autora de « Grimoire des 4 saisons », firma su libro en la Maison de la Presse.

