Aden Marseille. D’un port à l’autre. Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Du 21/11/2025 au 29/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends.

sauf les 1er janvier et 25 décembre.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h



Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte



Fermeture les jours suivants 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et le 2­5 décembre.



Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Aden-Marseille. D’un port à l’autre. retrace plus d’un siècle d’échanges entre les deux port. Rendez-vous au Centre de la Vieille Charité. Exposition organisée par les Musées de Marseille et le musée du Louvre.

À l’automne 2025, la Ville de Marseille et le musée du Louvre s’associent pour présenter une exposition exceptionnelle au Centre de la Vieille Charité.



À travers une sélection d’œuvres rares et de documents d’archives provenant de collections internationales, Aden-Marseille. D’un port à l’autre. retrace plus d’un siècle d’échanges entre les deux ports, révélant la richesse des liens historiques, économiques, humains et culturels qui unissent la cité phocéenne et la ville d’Aden au Yémen.



Ce parcours riche et documenté s’appuiera sur une vingtaine d’oeuvres yéménites, offertes à la Ville de Marseille au tournant du XXᵉ siècle par la Compagnie des messageries maritimes et la famille Riès, négociants spécialisés dans le commerce du café à Aden. Ces pièces dialogueront avec des artefacts et archives prêtés par le musée du Louvre, ainsi que d’autres prestigieuses institutions internationales, parmi lesquelles le British Museum (Londres), le Kunsthistorisches Museum (Vienne), le Vorderasiatisches Museum (Berlin), le Musée Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières et plusieurs collections privées.



Exposition organisée par les Musées de Marseille et le musée du Louvre.



English :

Aden-Marseille. D?un port à l?autre. traces over a century of trade between the two ports. Visit the Centre de la Vieille Charité. Exhibition organized by the Musées de Marseille and the Musée du Louvre.

German :

Aden-Marseille. D’un port à l’autre. zeichnet mehr als ein Jahrhundert des Handels zwischen den beiden Häfen nach. Treffpunkt: Centre de la Vieille Charité. Die Ausstellung wurde von den Musées de Marseille und dem Musée du Louvre organisiert.

Italiano :

Aden-Marsiglia. D’un port à l’autre. ripercorre più di un secolo di scambi commerciali tra i due porti. Appuntamento al Centre de la Vieille Charité. Mostra organizzata dai Musei di Marsiglia e dal Museo del Louvre.

Espanol :

Adén-Marsella. D?un port à l?autre. recorre más de un siglo de comercio entre ambos puertos. Encuentro en el Centre de la Vieille Charité. Exposición organizada por los Museos de Marsella y el Museo del Louvre.

