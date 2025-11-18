Adequat Industrie Lille recrute dans le secteur de l’industrie et de l’industrie agroalimentaire sur différents postes Agence LILLE VAUCANSON Lille

Adequat Industrie Lille recrute dans le secteur de l’industrie et de l’industrie agroalimentaire sur différents postes Mardi 18 novembre, 08h00 Agence LILLE VAUCANSON Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Adequat Industrie Lille recrute dans le secteur de l’industrie sur différents postes production, qualité, logistique. Adequat recherche des agents de production alimentaire H/F pour l’entreprise Cemoi et d’autres opportunités.

Une réunion d’information collective suivie d’un entretien individuel est prévue. Nous vous remercions de vous munir d’un cv à jour.

Adequat Industrie Lille recrute dans le secteur de l'industrie sur différents postes production, qualité, logistique.