ADEQUAT RECRUTE EN LOGISTIQUE Agence Coulommiers Coulommiers

ADEQUAT RECRUTE EN LOGISTIQUE Jeudi 13 novembre, 09h30 Agence Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Information collective sur les possibilités d’embauche sur les postes en LOGISTIQUE Entretien individuel possible

Information collective sur les postes en logistique de notre secteur géographique Entretien individuel possible

Agence Coulommiers 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/503815 »}]

Information collective sur les possibilités d’embauche sur les postes en LOGISTIQUE Entretien individuel possible La semaine de l’industrie 1 jour