ADÉS THE PLANET 360 Rennes

ADÉS THE PLANET Début : 2026-01-29 à 20:30. Tarif : – euros.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC PEDRO BOOKING : ADÉS THE PLANETADÉS THE PLANET est ovniesque, elle nous propose un rap à l’image de la nouvelle génération à savoir totalement libre et spontané. L’artiste ivoirienne est autodidacte et compose sa musique sur des logiciels de MAO depuis ses débuts en 2020.Elle nous invite sur sa planète digital trap, un monde vibrant de sonorités innovantes et de gimmicks propre à la next-gen, marqué par une esthétique unique. En mars 2024, elle dévoile son premier EP “J’PLEURE EN DANSANT”, suivi d’un deuxième chapitre intitulé “UN TRÈS BEL ENTERREMENT” qui vient marquer la fin de l’été.Son dernier projet, “TRIADE”, sorti à Noël revisite certains de ses titres en version acoustique, révélant ainsi toute la richesse et la versatilité de l’artiste.

360 COURS DES ALLIES 35000 Rennes 35