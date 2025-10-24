ADES THE PLANET – L’AUTRE CANAL Nancy

ADES THE PLANET Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

ADÉS THE PLANET s’affirme comme une artiste à part, jonglant sans cesse entre force et vulnérabilité, ce qu’elle résume par son identité de « Bâtarde Sensible ». Autodidacte, elle compose ses premiers morceaux dès 2020 avant de se révéler en 2024 avec deux EP remarqués « JE PLEURE EN DANSANT » et « UN TRÈS BEL ENTERREMENT ». Sa première mixtape, « BATÂRDE SENSIBLE », marque un tournant : un projet audacieux qui brouille les genres, de la trap à la pop en passant par le rock, et où elle se livre sans filtre sur ses doutes, ses héritages et ses histoires intimes. Inspirée par des icônes allant de Dr.Dre à FKA Twigs, elle construit une musique hybride et cathartique, où chaque morceau devient une confession brute, sensible et profondément humaine.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54