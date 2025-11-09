Adi Boutrous – Nature of a Fall Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Adi Boutrous a, au fil des pièces, creusé l’empreinte de son langage chorégraphique, et en a cultivé l’originalité. On a pu le voir explorer par la danse la difficulté du partage de territoires dans One More Thing, la tentative d’une autre approche de la masculinité dans Submission, ou encore l’évocation d’une éthique possible dans Reflections. Avec sa création Nature of a Fall, Adi Boutrous engage une réflexion sur une contradiction existentielle de l’être humain, qui oscille entre l’instinct de destruction et la recherche d’une harmonie partagée. Une chorégraphie exigeante et physique où six danseurs affrontent cette dualité, incarnant l’idée que le renouveau ne peut émerger qu’après la destruction. À l’image de l’automne, où la chute des feuilles et la renaissance de l’arbre, Nature of a Fall régénère notre capacité à entendre l’autre, dans un espoir de consolation.

Devant le cycle infini de la violence humaine, le désir d’un monde solidaire et d’un destin commun.

Du mercredi 04 février 2026 au samedi 07 février 2026 :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442