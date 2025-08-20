Adieu, je reste ! Théâtre Beaulieu Nantes

Adieu, je reste ! Théâtre Beaulieu Nantes mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 19:00 – 20:30

Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public

Comédie. Sous l’emprise de son amant, mais aussi pour l’appât du gain, Gigi s’est laissée convaincre par ce dernier d’éliminer et tuer la grande Barbara Wells Roth, écrivaine riche et célèbre. Mais quand elle arrive sur le lieu du crime, rien ne se passe comme prévu, et Gigi, qui se voyait déjà hériter de l’appartement et de la collection de chaussures de sa victime, commet la fatale erreur de se prendre d’amitié pour Barbara. Ensemble, elles vont découvrir bien des choses sur l’homme qui avait promis de les aimer Pièce d’Isabelle MergaultMise en scène : Olivier CollinAvec Sophie Forgerit, Camille Vallin, Fabien Ratier et Nicolas Lainé Durée : 1h30

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/