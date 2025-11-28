ADIEU, JE RESTE – THEATRE BEAULIEU Nantes

ADIEU, JE RESTE Début : 2025-12-31 à 17:00. Tarif : – euros.

O.C. DROLE / THEATRE BEAULIEU PRÉSENTE : ADIEU, JE RESTESous l’emprise de son amant, mais aussi pour l’appât du gain, Gigi s’est laissée convaincre par ce dernier d’éliminer et tuer la grande Barbara Wells Roth, écrivaine riche et célèbre.Mais quand elle arrive sur le lieu du crime, rien ne se passe comme prévu, et Gigi, qui se voyait déjà hériter de l’appartement et de la collection de chaussures de sa victime, commet la fatale erreur de se prendre d’amitié pour Barbara.Ensemble, elles vont découvrir bien des choses sur l’homme qui avait promis de les aimer.Mise en scène : Olivier COLLIN.Avec : Sophie FORGERIT, Camille VALLIN, Fabien RATIER et Nicolas LAINÉ.Ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle.

THEATRE BEAULIEU 9 BIS BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO 44200 Nantes 44