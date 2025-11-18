Adieu, je reste ! Théâtre Beaulieu Nantes

Adieu, je reste ! 16 décembre 2025 – 28 janvier 2026 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

16 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T19:00:00 – 2025-12-16T20:30:00

Fin : 2026-01-28T19:00:00 – 2026-01-28T20:30:00

Comédie.

Sous l’emprise de son amant, mais aussi pour l’appât du gain, Gigi s’est laissée convaincre par ce dernier d’éliminer et tuer la grande Barbara Wells Roth, écrivaine riche et célèbre. Mais quand elle arrive sur le lieu du crime, rien ne se passe comme prévu, et Gigi, qui se voyait déjà hériter de l’appartement et de la collection de chaussures de sa victime, commet la fatale erreur de se prendre d’amitié pour Barbara. Ensemble, elles vont découvrir bien des choses sur l’homme qui avait promis de les aimer

Pièce d’Isabelle Mergault

Mise en scène : Olivier Collin

Avec Sophie Forgerit, Camille Vallin, Fabien Ratier et Nicolas Lainé

Durée : 1h30

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]

Comédie

Adieu, je reste !