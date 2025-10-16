Adieu Jean-Pat Foyer communal Chablis
Adieu Jean-Pat Foyer communal Chablis jeudi 16 octobre 2025.
Adieu Jean-Pat
Foyer communal Boulevard du Docteur Tacussel Chablis Yonne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 20:30:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Venez découvrir la projection du film Adieu Jean-Pat ! Film de Cécilia Rouaud, avec Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. .
Foyer communal Boulevard du Docteur Tacussel Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 24 06 70
English :
German : Adieu Jean-Pat
Italiano :
Espanol :
L’événement Adieu Jean-Pat Chablis a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois