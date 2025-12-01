Adieu Misère ! Catenoy

Adieu Misère !

9 Rue Saint-Vaast Catenoy Oise

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 21:15:00

Date(s) :

2025-12-18

ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello

Ce concert, né dans le Bassin minier du Pas-de-Calais, propose d’arranger des chansons traditionnelles sur le travail en utilisant des instruments acoustiques (chant, banjo, violoncelle, guitare) et des sons industriels.

Où Salle polyvalente Catenoy

Pour qui Jeune public dès 6 ans

Infos et réservations 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello

Ce concert, né dans le Bassin minier du Pas-de-Calais, propose d’arranger des chansons traditionnelles sur le travail en utilisant des instruments acoustiques (chant, banjo, violoncelle, guitare) et des sons industriels.

Où Salle polyvalente Catenoy

Pour qui Jeune public dès 6 ans

Infos et réservations 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr .

9 Rue Saint-Vaast Catenoy 60840 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

English :

ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello

This concert, born in the mining basin of Pas-de-Calais, proposes to arrange traditional songs about work using acoustic instruments (vocals, banjo, cello, guitar) and industrial sounds.

Where: Salle polyvalente Catenoy

Who Young audiences 6 years and up

Information and bookings 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

German :

ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello

Dieses Konzert, das im Bergbaugebiet Pas-de-Calais entstanden ist, schlägt vor, traditionelle Lieder über die Arbeit mit akustischen Instrumenten (Gesang, Banjo, Cello, Gitarre) und industriellen Klängen zu arrangieren.

Wo: Mehrzweckhalle Catenoy

Für wen: Junges Publikum ab 6 Jahren

Infos und Reservierungen 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Italiano :

ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello

Questo concerto, nato nel bacino minerario del Pas-de-Calais, propone di arrangiare canzoni tradizionali sul lavoro utilizzando strumenti acustici (voce, banjo, violoncello, chitarra) e suoni industriali.

Dove: Salle polyvalente Catenoy

A chi è rivolto? Pubblico giovane a partire dai 6 anni

Informazioni e prenotazioni 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Espanol :

¡ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello

Este concierto, originario de la cuenca minera del Pas-de-Calais, es un arreglo de canciones de trabajo tradicionales con instrumentos acústicos (voz, banjo, violonchelo, guitarra) y sonidos industriales.

Dónde: Sala polivalente Catenoy

¿A quién va dirigido? Público joven a partir de 6 años

Información y reservas 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

L’événement Adieu Misère ! Catenoy a été mis à jour le 2025-10-17 par Oise Tourisme