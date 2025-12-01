Adieu Misère ! Catenoy
Adieu Misère ! Catenoy jeudi 18 décembre 2025.
Adieu Misère !
9 Rue Saint-Vaast Catenoy Oise
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 20:00:00
fin : 2025-12-18 21:15:00
Date(s) :
2025-12-18
ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello
Ce concert, né dans le Bassin minier du Pas-de-Calais, propose d’arranger des chansons traditionnelles sur le travail en utilisant des instruments acoustiques (chant, banjo, violoncelle, guitare) et des sons industriels.
Où Salle polyvalente Catenoy
Pour qui Jeune public dès 6 ans
Infos et réservations 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
9 Rue Saint-Vaast Catenoy 60840 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
English :
ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello
This concert, born in the mining basin of Pas-de-Calais, proposes to arrange traditional songs about work using acoustic instruments (vocals, banjo, cello, guitar) and industrial sounds.
Where: Salle polyvalente Catenoy
Who Young audiences 6 years and up
Information and bookings 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
German :
ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello
Dieses Konzert, das im Bergbaugebiet Pas-de-Calais entstanden ist, schlägt vor, traditionelle Lieder über die Arbeit mit akustischen Instrumenten (Gesang, Banjo, Cello, Gitarre) und industriellen Klängen zu arrangieren.
Wo: Mehrzweckhalle Catenoy
Für wen: Junges Publikum ab 6 Jahren
Infos und Reservierungen 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Italiano :
ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello
Questo concerto, nato nel bacino minerario del Pas-de-Calais, propone di arrangiare canzoni tradizionali sul lavoro utilizzando strumenti acustici (voce, banjo, violoncello, chitarra) e suoni industriali.
Dove: Salle polyvalente Catenoy
A chi è rivolto? Pubblico giovane a partire dai 6 anni
Informazioni e prenotazioni 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Espanol :
¡ADIEU MISÈRE ! Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello
Este concierto, originario de la cuenca minera del Pas-de-Calais, es un arreglo de canciones de trabajo tradicionales con instrumentos acústicos (voz, banjo, violonchelo, guitarra) y sonidos industriales.
Dónde: Sala polivalente Catenoy
¿A quién va dirigido? Público joven a partir de 6 años
Información y reservas 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
