ADIEU MONSIEUR HAFFMAN – E. CULTUREL MALRAUX Six Fours Les Plages

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

« J’ai cherché à écrire une pièce qui parle d’amour, de courage et de peur… et qui puisse (m’) aider à mieux comprendre le désordre des Hommes. »Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique : “J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre en attendant que la situation redevienne normale… la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau.“Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien : “Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens… je suis stérile, Monsieur Haffmann… J’aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte…”

E. CULTUREL MALRAUX Avenue M. de Lattre de Tassigny 83140 Six Fours Les Plages 83