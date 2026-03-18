ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Le Colisée Biarritz

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ce spectacle de qualité entre dans le cadre des manifestations organisées par les bénévoles de l’association On hem le Cameroun .

Paris 1942. Alors que les nazis ont envahi Paris, Joseph Haffmann, bijoutier juif, demande à son employé, Pierre, de le cacher. Mais à son tour Pierre lui propose un étrange marché !

Suspense, tension, délicatesse, humour … C’est une pièce magnifiquement écrite contant une histoire intime percutante sur un contexte historique anxiogène ; une parole puissante qui résonne fortement aujourd’hui.

Compagnie du zèbre bleu. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

L’événement ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Biarritz a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Biarritz