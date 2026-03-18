ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Le Colisée Biarritz
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Le Colisée Biarritz samedi 18 avril 2026.
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Ce spectacle de qualité entre dans le cadre des manifestations organisées par les bénévoles de l’association On hem le Cameroun .
Paris 1942. Alors que les nazis ont envahi Paris, Joseph Haffmann, bijoutier juif, demande à son employé, Pierre, de le cacher. Mais à son tour Pierre lui propose un étrange marché !
Suspense, tension, délicatesse, humour … C’est une pièce magnifiquement écrite contant une histoire intime percutante sur un contexte historique anxiogène ; une parole puissante qui résonne fortement aujourd’hui.
Compagnie du zèbre bleu. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
L’événement ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Biarritz a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Biarritz