Adieu Monsieur Haffmann Salle Robert de Lacaze Billère

Adieu Monsieur Haffmann

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Pièce de théâtre de Jean-Philippe DAGUERRE, par la compagnie Vice-versa.

Un épisode de vie, dans la France occupée, plein d’humanité et de troubles.

Pièce multi-moliérisée dont M. Daguerre nous accorde les droits à titre amical et exceptionnel. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

English : Adieu Monsieur Haffmann

L’événement Adieu Monsieur Haffmann Billère a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Pau