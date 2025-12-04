Adieu Monsieur Haffmann Salle Robert de Lacaze Billère
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Pièce de théâtre de Jean-Philippe DAGUERRE, par la compagnie Vice-versa.
Un épisode de vie, dans la France occupée, plein d’humanité et de troubles.
Pièce multi-moliérisée dont M. Daguerre nous accorde les droits à titre amical et exceptionnel. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
