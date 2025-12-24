Adieu monsieur Haffmann, Salle Apollo Boucau
Adieu monsieur Haffmann, Salle Apollo Boucau samedi 17 janvier 2026.
Adieu monsieur Haffmann
Salle Apollo Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
La compagnie boucalaise Le zèbre bleu, en collaboration avec Le Lions Club de Bayonne, propose Adieu monsieur Haffmann , une pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre mise en scène par Agnès Yobrégat.
Paris 1942. Alors que les nazis ont envahi Paris, Joseph Haffmann, bijoutier juif, demande à son employé, Pierre, de le cacher. Mais à son tour, Pierre lui propose un étrange marché !
Cette pièce a reçu en 2018 le Molière du meilleur auteur francophone vivant. Une histoire intime percutante sur un contexte historique anxiogène. Suspense, tension, délicatesse, humour. Une parole puissante qui résonne fortement aujourd’hui.
Buvette sur place. .
Salle Apollo Rue René Duvert Boucau 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
English : Adieu monsieur Haffmann
