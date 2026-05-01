Adieu petite femme chérie | Lecture-spectacle Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Chamalières

Chamalières

Adieu petite femme chérie | Lecture-spectacle

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Lecture/spectacle du Collectif Romy dans le cadre de la Nuit des musées 2026.

Le musée sera ouvert au public de 20h à minuit dans le cadre de la Nuit des musées 2026.

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Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34 afourtin@clermontmetropole.eu

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English :

Reading/performance by Collectif Romy as part of Nuit des musées 2026.

The museum will be open to the public from 8pm to midnight as part of Nuit des musées 2026.

L’événement Adieu petite femme chérie | Lecture-spectacle Chamalières a été mis à jour le 2026-05-13 par Clermont Auvergne Volcans