Adjugé, prêté ! médiathèque louis Aragon Rosny-sous-Bois samedi 4 octobre 2025.

Adjugé, prêté ! Samedi 4 octobre, 10h30 médiathèque louis Aragon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Faites des folies en remportant les nouveautés présentées par l’équipe de la médiathèque Aragon !

Les enchères se paieront en enthousiasme ! À vous de surenchérir pour pouvoir emprunter les romans, albums et DVD de vos rêves !

médiathèque louis Aragon 20 mail Jean Pierre Timbaud Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://mediatheques.rosnysousbois.fr

