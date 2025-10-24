ADMIRAL T – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France

ADMIRAL T Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Ne manquez pas l’événement musical incontournable de la fin d’année !Admiral T vous convie à une soirée magique autour de son nouvel album Maestro, le 12 décembre 2025, à l’Arena Grand Paris.Sur scène, l’artiste vous offres une immersion totale dans son univers unique, mêlant reggae, dancehall, zouk et sonorités caribéennes.Fidèle à lui-même, il distille énergie, émotions et engagement — une prestation puissante, sincère, vibrante, à l’image de sa longue carrière marquée par ses tubes, ses combats et ses valeurs. Ce que vous réserve ce concert •Un spectacle grandiose dans la nouvelle salle de référence de l’Ile de France•L’occasion de découvrir (ou redécouvrir) les titres forts de Maestro, mais aussi ses classiques qui font vibrer les générations•Une communion entre l’artiste et son public, dans une ambiance festive et authentique Conseil : les places s’envoleront très vite pour les concerts d’Admiral T. Soyez prêts à réserver dès l’ouverture — pour ne pas manquer la soirée de l’année !DJAD PRODUCTION – Licence : 2 – 1086256 / 3 – 1086257

ARENA GRAND PARIS 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 Tremblay En France 93