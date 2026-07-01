Admirez une oeuvre d’art comme un écrin de 80m², signée Guillaume Bottazzi, Oeuvre monumentale de Guillaume Bottazzi, Vauvert

Informations pratiques

Admirez une oeuvre d’art comme un écrin de 80m², signée Guillaume Bottazzi 18 – 20 septembre Oeuvre monumentale de Guillaume Bottazzi Gard

Gratuit. Visible librement depuis l’extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une œuvre immersive signée Guillaume Bottazzi

Réalisée en 2023, cette création de 80 m² en verre émaillé agrafé embellit le bâtiment tel un écrin. L’auteur revisite ce complexe architectural et redonne vie à la résidence des Bosquets.

Elle est composée d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques, etc.

La nature de cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu, comme la présence de verticales qui contrastent avec l’horizontalité et font écho aux espaces verts environnants.

Elle crée un espace poétique, enchanteur, qui évolue de l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre monumentale de Guillaume Bottazzi 599 avenue de la Costière, 30600 Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/ »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Cet ensemble d’habitation accueille depuis 2023, comme un écrin de verre, une oeuvre monumentale de l’artiste Guillaume Bottazzi de 80 m² sur sa façade principale. Parking facile

Gare TER – Vauvert

Une œuvre immersive signée Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris