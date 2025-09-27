ADN Festival Mosaïque Creil
ADN Festival Mosaïque Creil samedi 27 septembre 2025.
ADN Festival Mosaïque
7 Boulevard Salvador Allende Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 21:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Spectacle Création | Cirque et musique
Compagnie Transe Express
Imaginez des artistes grimpant, dansant, flottant dans une chorégraphie céleste, portés par des chants lyriques, des percussions et des beats electro qui pulsent dans la nuit.
Gratuit
Spectacle Création | Cirque et musique
Compagnie Transe Express
Avec ADN, Transe Express déploie sa plus grande création à ce jour une sculpture lumineuse de 44 mètres de haut, un opéra electro perché dans les airs. Imaginez des artistes grimpant, dansant, flottant dans une chorégraphie céleste, portés par des chants lyriques, des percussions et des beats electro qui pulsent dans la nuit.
C’est beau, c’est fort, c’est vertigineux?! Un récit mythique, une ode au vivant qui nous fait vibrer, rêver… et lever la tête.
Souvenez-vous?! Transe Express est passé à Creil lors de la deuxième édition de Mosaïque avec Les poupées géantes et Mobile Homme. Ils viennent un nouvel fois nous donner le tournis?! 0 .
7 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show Creation | Circus and music
Transe Express Company
Imagine artists climbing, dancing and floating in celestial choreography, carried by lyrical vocals, percussion and electro beats that pulsate through the night.
Free
German :
Show Kreation | Zirkus und Musik
Compagnie Transe Express
Stellen Sie sich Artisten vor, die in einer himmlischen Choreografie klettern, tanzen und schweben, getragen von lyrischen Gesängen, Percussion und Elektrobeats, die durch die Nacht pulsieren.
Kostenlos
Italiano :
Spettacolo Creazione | Circo e musica
Compagnia Transe Express
Immaginate artisti che si arrampicano, danzano e fluttuano in una coreografia celestiale, trasportati da canzoni liriche, percussioni e ritmi elettronici che pulsano nella notte.
Gratuito
Espanol :
Espectáculo Creación | Circo y música
Compañía Transe Express
Imagínese a artistas trepando, bailando y flotando en una coreografía celestial, llevados por canciones líricas, percusión y ritmos eléctricos que palpitan en la noche.
Gratis
L’événement ADN Festival Mosaïque Creil a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme