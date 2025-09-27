ADN Festival Mosaïque Creil

ADN Festival Mosaïque Creil samedi 27 septembre 2025.

ADN Festival Mosaïque

7 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

2025-09-27

Spectacle Création | Cirque et musique

Compagnie Transe Express

Avec ADN, Transe Express déploie sa plus grande créa­tion à ce jour une sculp­ture lumi­neuse de 44 mètres de haut, un opéra elec­tro perché dans les airs. Imagi­nez des artistes grim­pant, dansant, flot­tant dans une choré­gra­phie céleste, portés par des chants lyriques, des percus­sions et des beats elec­tro qui pulsent dans la nuit.

C’est beau, c’est fort, c’est verti­gi­neux?! Un récit mythique, une ode au vivant qui nous fait vibrer, rêver… et lever la tête.

Souve­nez-vous?! Transe Express est passé à Creil lors de la deuxième édition de Mosaïque avec Les poupées géantes et Mobile Homme. Ils viennent un nouvel fois nous donner le tour­nis?! 0 .

7 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show Creation | Circus and music

Transe Express Company

Imagine artists climbing, dancing and floating in celestial choreography, carried by lyrical vocals, percussion and electro beats that pulsate through the night.

Free

German :

Show Kreation | Zirkus und Musik

Compagnie Transe Express

Stellen Sie sich Artisten vor, die in einer himmlischen Choreografie klettern, tanzen und schweben, getragen von lyrischen Gesängen, Percussion und Elektrobeats, die durch die Nacht pulsieren.

Kostenlos

Italiano :

Spettacolo Creazione | Circo e musica

Compagnia Transe Express

Immaginate artisti che si arrampicano, danzano e fluttuano in una coreografia celestiale, trasportati da canzoni liriche, percussioni e ritmi elettronici che pulsano nella notte.

Gratuito

Espanol :

Espectáculo Creación | Circo y música

Compañía Transe Express

Imagínese a artistas trepando, bailando y flotando en una coreografía celestial, llevados por canciones líricas, percusión y ritmos eléctricos que palpitan en la noche.

Gratis

