ADN THEATRE MICHEL Paris

ADN Début : 2026-03-26 à 21:00. Tarif : – euros.

ADNUn thriller inspiré de faits réels Un pièce de Flavie Péan et Caroline Ami Mise en scène de Sébastien Azzopardi Avec : Benoît Facérias ou Thomas RonzeauAnne Plantey ou Caroline AmiAlexandre Guilbaud ou Antoine LelandaisValérie Even ou Marie MontoyaJudith D’Aleazzo ou Karine LazardAlexandre Nicot ou Thomas RonzeauRésumé : À la suite d’un test ADN, Tomas découvre qu’il n’est pas le père de son bébé, mais son oncle.Seulement, à sa connaissance, il n’a pas de frère.Le jour où sa mère est prête à lui faire des révélations, Tomas la retrouve assassinée.

THEATRE MICHEL 38 RUE DES MATHURINS 75008 Paris 75