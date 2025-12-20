Ado & Libraire partage de lecture, Librairie Les vagues Houlgate
Ado & Libraire partage de lecture, Librairie Les vagues Houlgate samedi 14 février 2026.
Ado & Libraire partage de lecture
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados
Début : 2026-02-14 18:15:00
fin : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14 2026-03-14
Petit ou gros lecteur, que vous souhaitiez raconter, conseiller ou découvrir des lectures, partager des coups de cœur ou apprendre et voyager ensemble, c’est le moment ! De 10 à 15 ans. Inscription obligatoire sur place, par mail ou téléphone.
Lors de cet atelier, chacun peut s’il le souhaite apporter un livre lu, prendre la parole, écouter et réagir, dans un cadre ouvert, curieux et bienveillant, accompagné d’un libraire professionnel.
De 10 à 15 ans.
Inscription obligatoire sur place, par mail ou téléphone. .
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com
English : Ado & Libraire partage de lecture
Whether you’re a little or a big reader, whether you’d like to tell others, give advice or discover new reads, share your favorites or learn and travel together, now’s the time! Ages 10 to 15. Registration required on site, by e-mail or telephone.
