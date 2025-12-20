Ado & Libraire partage de lecture, Librairie Les vagues Houlgate

Ado & Libraire partage de lecture

Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados

2026-02-14 18:15:00

2026-02-14 19:00:00

2026-02-14 2026-03-14

Petit ou gros lecteur, que vous souhaitiez raconter, conseiller ou découvrir des lectures, partager des coups de cœur ou apprendre et voyager ensemble, c’est le moment !

Lors de cet atelier, chacun peut s’il le souhaite apporter un livre lu, prendre la parole, écouter et réagir, dans un cadre ouvert, curieux et bienveillant, accompagné d’un libraire professionnel.

De 10 à 15 ans.

Inscription obligatoire sur place, par mail ou téléphone. .

Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com

English : Ado & Libraire partage de lecture

Whether you’re a little or a big reader, whether you’d like to tell others, give advice or discover new reads, share your favorites or learn and travel together, now’s the time! Ages 10 to 15. Registration required on site, by e-mail or telephone.

