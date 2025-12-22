Ado un jour, à dos toujours ! Théâtre de Jeanne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 20:30 –

Gratuit : non 14 € / 18 € / 22 € Représentations du 10/1 au 4/4/26 (sam à 15h30) : 18 € tarif uniqueReprésentations du 9 au 26/4/26 (jeu, ven, sam à 20h30 + dim à 17h) :22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public, En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Comédie de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte. Comment brosser avec dérision le quotidien d’une famille avec une adolescente ? Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison.Comment survivre à cette tornade mutuelle ? Tout public à partir de 10 ans Mise en scène : Jérôme Paquatteavec Thierry Patru, Emmanuelle Schaaff et Marguerite de Bisschop Représentations :du 10 janvier au 7 février 2026 + du 7 mars au 4 avril 2026 : les samedis à 15h30du 9 au 26 avril 2026 : jeu, ven, sam à 20h30 + dim à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Jeanne et trouvez le meilleur itinéraire

