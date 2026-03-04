Ado un jour, à dos toujours !, Théâtre de Jeanne, Nantes

Ado un jour, à dos toujours ! 7 mars – 26 avril Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

14 € / 18 € / 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00

Comédie de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte.

Comment brosser avec dérision le quotidien d’une famille avec une adolescente ?

Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison.

Comment survivre à cette tornade mutuelle ?

Tout public à partir de 10 ans

Mise en scène : Jérôme Paquatte

avec Thierry Patru, Emmanuelle Schaaff et Marguerite de Bisschop

Représentations :

du 7 mars au 4 avril 2026 : les samedis à 15h30

du 9 au 26 avril 2026 : jeu, ven, sam à 20h30 + dim à 17h

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/ »}]

Comédie théâtre de jeanne