Ado’Game 10-18 ans Wittersdorf

Ado’Game 10-18 ans

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Au programme Jeux, street art, light painting, blind test, réalité virtuelle, jeux de société … et plein d’autres animations. Buvette et petite restauration sur place

Pensé pour les jeunes de 10 à 18 ans et leurs familles, ADO’GAME se verra être une journée riche en animations, découvertes et expériences ludiques

· Tournois E-Sport, gaming et réalité virtuelle

· Street Art et light painting avec l’artiste Stéphane RUCH

· Escape Game animé par Michel SIX

· Atelier Manga en partenariat avec la Médiathèque du Rocher et la Médiathèque du Sundgau

· Réalisation d’un podcast avec Radio Quetsch

· Tir à l’arbalète et grands jeux en bois avec Rigol’Jeux

· Constructions en bois avec les Lutins de la Planchette

· Circuit de voitures électriques proposé par les Sundgau MiniZ

· Balades nature organisées par la Maison de la Nature du Sundgau

· Jeux apéro en famille avec les SaGe d’Altkirch

· Moments de détente et relaxation animés par Magali Laurent de Happy Bulle

· Et de nombreuses autres surprises à découvrir sur place

Avec la participation de la Maison des Ados du Sundgau, Le Monde de Jeanne, Loolik et le CAP d’Altkirch.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. 0 .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 jeunesse@cc-sundgau.fr

English :

On the program: games, street art, light painting, blind tests, virtual reality, board games? and lots more. Refreshments and snacks on site

German :

Auf dem Programm stehen Spiele, Street Art, Light Painting, Blind Test, Virtual Reality, Gesellschaftsspiele? und viele andere Animationen. Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

In programma: giochi, street art, light painting, blind test, realtà virtuale, giochi da tavolo e molto altro. Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

En el programa: juegos, arte callejero, light painting, pruebas a ciegas, realidad virtual, juegos de mesa y mucho más. Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Ado’Game 10-18 ans Wittersdorf a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme du Sundgau