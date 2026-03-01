ADONIS ou le chant du calame Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
ADONIS ou le chant du calame Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 8 mars 2026.
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 18:15:00
2026-03-08
Un spectacle poétique, musical et calligraphique inspiré de l’œuvre d’Adonis
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 20 20 mamiacherif@gmail.com
English :
A poetic, musical and calligraphic show inspired by the work of Adonis
