Adonis Roubaix

Adonis

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 15:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Réservée il y a peu aux athlètes de haut niveau, la consommation de produits anabolisants a pris des proportions endémiques chez les jeunes hommes passionnés de musculation. Osant aborder de front le tabou de la beauté masculine, ce film réalisé par Jérémie Battaglia, propose une véritable enquête au cœur de cette machine à faire du muscle. Il interroge sur les risques et les implications physiques, psychiques et sociales de cette obsession du corps parfait. Ce documentaire lève aussi le voile sur l’ampleur de la crise de santé publique qui se profile et le mal-être des hommes actuels.

La projection sera suivie d’un échange avec des professionnels de la prévention des addictions et de la santé.

Dans le cadre de l’action Hip Hop santé en partenariat avec l’association Da-mas.

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr

English :

Once the preserve of top-level athletes, the use of anabolic products is now endemic among young men with a passion for bodybuilding. This film, directed by Jérémie Battaglia, dares to tackle the taboo of male beauty head-on, offering a genuine investigation into the heart of this muscle-building machine. It examines the risks and the physical, psychological and social implications of this obsession with the perfect body. This documentary also lifts the veil on the scale of the public health crisis that is looming and the malaise of today?s men.

The screening will be followed by a discussion with addiction prevention and health professionals.

As part of the Hip Hop santé initiative, in partnership with the Da-mas association.

