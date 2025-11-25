ADOPT AI Grand palais Paris

ADOPT AI Grand palais Paris mardi 25 novembre 2025.

ADOPT AI 25 et 26 novembre Grand palais Paris

https://adoptai.artefact.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T19:00:00

Fin : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T19:00:00

Adopt AI est le plus grand sommet mondial dédié à l’intelligence artificielle, qui se tiendra du 24 au 26 novembre 2025 au Grand Palais à Paris.

L’événement réunira plus de 25 000 participants, avec 500 intervenants, dont 100 CEO du Fortune 500 et 10 CEO du CAC 40, déjà confirmés.

Adopt AI sera le lieu de rencontre unique entre chercheurs, industriels, startups, investisseurs et institutions publiques.

Plusieurs scènes thématiques rythmeront l’événement

Grand palais 17 avenue du Général Eisenhower, paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://adoptai.artefact.com/ »}]

Le DAVOS de l’IA IA DATA