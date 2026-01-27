Adopt un groove w/ rorre ecco & adieu byzance Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Samedi 14 février 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR
Début : 2026-02-14 23:00:00
fin : 2026-02-14 03:30:00
2026-02-14
Soirée dansante, adopte un groove
Pour les amoureux du dancefloor. Ici, pas de codes, pas de posture. Juste du mouvement, du lâcher-prise et des corps qui vibrent ensemble. On danse, on se laisse aller, on se sourit. Des sons funk, disco, house, du groove, du love, et cette énergie qui fait tomber les barrières.
Aux platines Adieu Byzance & Rorre Ecco
Une seule règle
écouter
danser
ressentir
Adopte un groove.
Le reste viendra tout seul.
Rorre Ecco
Rorre Ecco est une artiste issue de la scène locale Marseillaise, se produisant régulièrement dans les grandes villes de la région. Résidente des soirées Rasputin et Marseille/Chicago au Makeda, elle anime également l’émission mensuelle Ecce Ecco sur Radio Grenouille. Rorre Ecco propose des sélections éclectiques passant par électro, house, funk, disco ou techno, au gré de ses trouvailles ou inspirations, pour le plaisir de vos pieds qui dansent jusqu’à votre tête qui pense.
Adieu byzance
Incorruptible musicalement et jusqu’au bouliste (à paillettes), Adieu Byzance ne mise pas tant sur une fin du monde brutale mais plutôt sur un fade out mou et langoureux au Bpm décroissant et aux accents résolument funky. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Dance party, adopt a groove
L’événement Adopt un groove w/ rorre ecco & adieu byzance Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille